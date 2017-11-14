В Алматы предлагают переименовать десятки улиц

Всего к переименованию рекомендованы десятки улиц в старой части города и на присоединенных территориях. В официальном сообщении отмечается, что решение принято «учитывая мнение населения города Алматы, на основании заключения ономастической комиссии города Алматы от 10 ноября».

О принятии акиматом города постановления и о решении городского маслихата, которое затрагивает шесть наиболее старых административных районов Алматы, сообщила 13 ноября официальная пресса. Список предлагаемых к переименованию улиц опубликован на сайте «Открытые нормативные правовые акты (НПА)».

Так, акимат Алматы намерен переименовать улицу 6-я линия в Нурлы жол, улицу Парковая в Турксибском районе – в Нур Алем. Улица АЗТМ в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе, возможно, получит новое название – Хан Шатыр. Отдельные улицы в городе власти предлагают переименовать в честь известных деятелей – Героев Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова и Талгата Бигельдинова, художника Сергея Калмыкова, писателей Герольда Бельгера и Чингиза Айтматова, композитора Ермека Серкебаева.

Кроме того, власти предлагают переименовать повторяющиеся названия улиц. По информации на сайте «Открытые НПА», публичное обсуждение переименования улиц будет доступно по крайней мере до 24 ноября.