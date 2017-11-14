Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака продолжает расти

В результате землетрясения, произошедшего в воскресенье на границе Ирана и Ирака, по последним данным, погибли более 450 человек, свыше семи тысяч получили ранения. Об этом сообщают иранские СМИ.

Наибольшее количество жертв в городе Сарполь-э-Захаб в иранской провинции Керманшах. Власти региона опасаются, что число погибших увеличится по мере разбора завалов рухнувших домов. Президент Ирана Хасан Рухани во вторник посетит провинцию Керманшах, чтобы проконтролировать ход спасательных работ. По данным, которые приводит одна из иранских гуманитарных организаций, в результате землетрясения без крова остались 70 тысяч человек. В некоторых населенных пунктах отключена электроэнергия, нет связи.

В Иране объявлен трехдневный траур по погибшим.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,3 находился в Иракском Курдистане в 15 километрах от границы с Ираном. Ранее сообщалось об 11 погибших и более 500 раненых в Ираке. Подземные толчки ощущались такжев Турции, Кувейте, Армении, Иордании, Ливане, Саудовской Аравии, Катаре и Бахрейне.