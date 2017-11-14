Италия впервые за 60 лет пропустит чемпионат мира по футболу

Четырехкратный чемпион мира по футболу команда Италии впервые за 60 лет не прошла в финальную часть первенства мира. Сыграв в понедельник, 13 ноября, в Милане со счетом 0:0 в стыковом матче со сборной Швеции, итальянцы упустили шанс отправиться на чемпионат мира, который пройдет в России. Предыдущий матч между командами завершился домашней победой шведов со счетом 1:0.

Капитан сборной Италии 39-летний вратарь Джанлуиджи Буффон сразу после матча объявил о своем решении уйти из футбола в конце сезона. Ранее он планировал это сделать после Чемпионата мира 2018 года. «Мне не жаль себя, мне жаль весь итальянский футбол. Мы потерпели поражение на каком-то ином, социальном уровне», – сказал Буффон.

Итальянская газета Gazzetta dello Sport назвала это поражение «апокалипсисом».