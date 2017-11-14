Правительства Узбекистана и Испании подписали меморандум о сотрудничестве в промышленности

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в Мадриде встретилась с Государственным секретарем по торговле Королевства Испания Марией Луисой Понселой.

Стороны обсудили приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Как отмечалось на встрече, сегодня Узбекистан и Испания располагают достаточными возможностями для расширения инвестиционных связей, наращивания объемов и номенклатуры взаимного товарооборота, который в январе-июле 2017 года составил 71,5 млн. долларов США.

На встрече и в ходе состоявшегося в этот же день бизнес-форума с участием представителей деловых кругов Узбекистана и Испании предметно рассмотрены перспективы реализации новых совместных и взаимовыгодных проектов в различных областях экономики.

По итогам подписаны Меморандум между правительством Узбекистана и правительством Королевства Испания о сотрудничестве в области экономики и промышленности, а также Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Торговой палатой Испании, сообщила пресс-служба МИД.