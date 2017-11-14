Путин: Турция и РФ будут сотрудничать по урегулированию в Сирии

Турция и Россия договорились сосредоточиться на политическом решении конфликта в Сирии. Об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Эрдоган выразил удовлетверение тем, что Турция поставляет сельскохозяйственные товары в Россию, но хотел бы, чтобы последние ограничения на двустороннюю торговлю были отменены.

Россия и Турция планируют запустить первый реактор АЭС «Аккую» к 2023 году, сообщил президент Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом. Путин сказал, что в ближайшее время российское государственное агентство «Росатом» начнет работу на площадке «Аккую».

Перед началом встречи с Эрдоганом в резиденции Бочаров Ручей Путин заявил, что отношения России и Турции можно считать восстановленными практически в полном объеме.

Путин сказал, что если в 2016 году товарооборот между Россией и Турцией снизился на 30 процентов, то в текущем году объем взаимной торговли только за первые 9 месяцев вырос на 38 процентов.

Ранее президент Турции предложил России и США вывести свои военные контингенты из Сирии после совместного заявления президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа о том, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Об этом турецкий лидер заявил в понедельник в Стамбуле перед вылетом в Россию.

Отношения между Россией и Турцией сильно испортились после того, как в ноябре 2015 года турецкие военно-воздушные силы сбили российский военный самолет над Турцией вблизи сирийской границы. Однако Путин и Эрдоган предприняли шаги по налаживанию связей. Вместе с Ираном они провели серию переговоров по Сирии в столице Казахстана Астане. Обращаясь к журналистам 13 ноября перед отъездом в Сочи, Эрдоган назвал Путина «мой дорогой друг».