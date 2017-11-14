В Ташкенте в отношении милиционера возбуждено уголовное дело за избиение 4-летней дочери (видео)

На днях в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой отец бьет свою 4-летнюю дочь. Как удалось выяснить журналистам «Озодлика», этот ужасающий случай произошел в Чиланзарском районе города Ташкента. Мужчина, избивающий на видео своего ребенка, работал в органах внутренних дел. В отношении отца-тирана возбуждено уголовное дело, а девочка и ее старший брат переданы на воспитание матери.

Уголовное дело против отца-тирана

Как удалось выяснить «Озодлику», 4-летнюю девочку, жестоко избитую отцом Х.А.Н. (имя отца не разгалашется по определенным причинам – Ред.) зовут Мумина. Отец девочки работал в РОВД Мирабадского района города Ташкента. Однако после того, как общественности стало известно о том, что сотрудник милиции избивал своего маленького ребенка, он был уволен из органов внутренних дел. В настоящее время в отношении отца-тирана возбуждено уголовное дело.

​– Х.А.Н, 1986 года рождения, уволен из органов милиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по меньшей мере по четырем статьям Уголовного кодекса. В частности, по статье 104 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») и статье 110 («Истязание»). Он отпущен домой под подписку о невыезде. Однако в настоящее время рассматривается вопрос о вынесении санкции прокурора на его арест, ​– сообщил источник «Озодлика» в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении отца 4-летней Мумины возбудила прокуратура Чиланзарского района города Ташкента.

Дети возвращены матери

9 ноября на выездном заседании суда, прошедшем в махалле «Нафосат» в Чиланзарском районе узбекской столицы, было вынесено решение о передаче 4-летней Мумины и ее 8-летнего брата на воспитание матери. Об этом «Озодлику» сообщил один из активистов данной махалли.

Однако был ли лишен родительских прав отец двух несовершеннолетних детей, нашей редакции пока неизвестно. Активист махалли сказал нашему репортеру, что другие подробности суда ему неизвестны.

Он добавил, что родители Мумины пока официально не разведены.

Случай, заставивший плакать пользователей соцсети

Видео, на котором запечатлено избиение 4-летней Мумины отцом-милиционером, было показано в передаче «Учбурчак» на телеканале Узбекистан.

На видео мужчина в течение нескольких минут жестоко бьет свою маленькую дочь.

После оскорбляет ребенка и выгоняет из дома:

«Эй, неряха. Ты мне не нужна. Твоя мать вот уже два года живет в Турции. Теперь я обрушу на ваши головы собачью жизнь. Когда ты уйдешь? Собирай вещи! Уходи из моего дома», – орет мужчина и продолжает бить ребенка.

Несмотря на мольбы девочки, которая просит отца не бить ее, мужчина продолжает наносить ребенку удары с еще большей силой.

Как удалось выяснить «Озодлику», данная видеозапись была сделана в апреле этого года.

Мать оставила детей на целых два года

По словам источника нашего радио, живущего в махалле «Нафосат» и близко знакомого с семьей отца Мумины, мать девочки Г.Ш.А. (ее имя не разглашается по определенным причинам – Ред.) два года жила в Турции и в октября этого года вернулась в Ташкент. После женщина пыталась забрать своих детей у мужа и обратилась в суд.

– Эта женщина уехала на заработки в Турцию. Два года о ней ничего не было известно. В октября месяце, вернувшись в Ташкент, она попыталась забрать детей у мужа. Мы слышали, что отец Мумины, решив отомстить жене за долгие годы отсутствия, побил дочь, снял это на видео и отправил жене. Вернувшись в Ташкент, женщина передала это видео соответствующим органам. Увидео это видео, мы были сильно шокированы. Потому что отец Мумины из очень хорошей семьи. Его родители порядочные люди, – сказал собеседник.

В узбекских семьях применение насилия в отношении детей – явление достаточно обычное и часто встречаемое. Родители детей, подвергнутых физическому насилию, могут быть наказаны только в случае придания подобных случаев широкой огласки.

Можно ли бить ребенка в целях воспитания. Опрос «Озодлика»:

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