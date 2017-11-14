Сотрудница погранслужбы Украины помогала вывозу узбекских секс-рабынь

Управление Службы национальной безопасности задержала двух членов организованной преступной группировки, занимавшейся отправкой жительниц Узбекистана в сексуальное рабство в Бангкок, сообщает Sputnik Узбекистан.



«Оперативники пресекли деятельность гражданок Узбекистана Л.Сафаевой и Н.Усмоновой, которые отправляли молодых девушек для сексуальной эксплуатации в Бангкок. В частности, вывоз «живого товара» осуществлялся по маршруту «Ташкент – Киев – Бангкок». По прибытию в Украину жертв встречал гражданин этой страны, который при содействии своей супруги, работающей в пограничной службе аэропорта Киева, обеспечивал дальнейшую отправку наших граждан в Таиланд», – отметили на брифинге сотрудники силового ведомства.

В результате оперативных мероприятий, проведенных органами СНБ, в отношении Л.Сафаевой и Н.Усмоновой было возбуждено уголовное дело по статье 135 («Торговля людьми») Уголовного кодекса Узбекистана, по решению суда они осуждены на длительные сроки лишения свободы.

В настоящее время основными каналами трафика, по которым граждан Узбекистана доставляют в ОАЭ, Турцию, страны АТР, США и Европу, являются Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Азербайджан и Украина.

Вывоз узбекистанцев в указанные государства осуществляется с использованием как национальных, так и фиктивных паспортов других государств, имеющих фальшивые визы и выездные отметки, приводит издание.