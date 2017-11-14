Власти Таджикистана отвергли обвинения в убийстве мирных жителей Афганистана

Власти Таджикистана назвали клеветой и ложью заявления должностных лиц Афганистана, которые на днях обвинили таджикских пограничников в убийстве мирных афганцев под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.

Бригадный командир погранвосйк Афганистана Мухаммад Амон Насим и член Совета провинции Бадахшан Толибиддин Кодири в опубликованной 9 ноября на сайте агентства «Пажвок» статье утверждали, что таджикские пограничники убивают мирных афганцев, чтобы получить медаль от своих властей. «Это не соответствуют действительности, такие сообщения вводят читателей в заблуждение и порождают вражду между народами двух стран», – сказал Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) пресс-секретарь пограничных войск ГКНБ РТ Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, статья «Афганистан обвиняет Таджикистан в убийстве своих мирных жителей» появилась после боестолкновения на ишкашимском участке таджикско-афганской границы в ночь с 6 на 7 ноября.

«Таджикские пограничники обнаружили нарушителей границы и потребовали их сдаться. Но контрабандисты в ответ открыли огонь по нашим пограничникам. Завязалась перестрелка, в ходе которой один из нарушителей был ранен. Позже стало известно, что 22-летний Джумахон валади Аскар будучи раненым, переплыл реку Пяндж, но умер в афганской больнице от потери крови. Его отец Аскар валади Мушки утонул в реке и его тело нашли жители одной из приграничных афганских сел. На следующее утро на месте происшествия было обнаружено два мешка, в котором находилось 15 кг гашиша», – рассказал Мухаммад Улугходжаев.

Но Мухаммад Амон Насим, бригадный командир погранвойск Афганистана, заявил агентству «Пажвок», что таджикские пограничники без причин обстреляли жителей ишкашимского села Ахдро. По его словам, тело одного из убитых найдено на берегу, другого убитого унесло течение реки.

Член Совета провинции Бадахшан Толибиддин Кодири утверждает, что таджикские пограничники уже несколько лет занимаются обстрелом мирных жителей долины Вахан и Ишкашимского района афганского Бадахшана. Власти Таджикистана обещали своим солдатам медали за убитых наркоконтрабандистов, поэтому пограничники убивают мирных жителей и выдают их за контрабандистов, заявил Кодири агентству.

«Считаем обвинения должностных лиц Афганистана необоснованными и провокационными», отмечается в заявлении Главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана.