Омурбек Бабанов покинул пост лидера фракции (видео)

Омурбек Бабанов покинул пост лидера фракции «Республика – Ата-Журт». Как сообщил «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) депутат этой фракции Алиярбек Абжалиев, данное решение было принято 13 ноября на заседании фракции по итогам рассмотрения заявления от Бабанова о добровольном сложении с себя полномочий лидера фракции.

В своем письме Бабанов отметил, что «работа партии «Республика» и парламентской фракции «Республика – Ата-Журт» должна вестись более сплоченно и интенсивно для успешной реализации законопроектов и изменения социально-экономической политики». Именно этим он объяснил свое решение о сложении полномочий с поста руководителя парламентской фракции.

Руководитель фракции «Республика – Ата-Журт» Омурбек Бабанов участвовал в выборах президента и по итогам голосования занял второе место.​

Во время предвыборной кампании Омурбек Бабанов встречался с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Эта встреча была расценена как вмешательство во внутренние дела государства, и между Астаной и Бишкеком возникли разногласия. После этого в Интернете были распространены отрывки из выступления Бабанова на встрече с жителями микрорайона «Амир-Тимур» (Он-Адыр), населенного этническими узбеками. Слова Бабанова некоторыми гражданами были восприняты как провокационные. Зазвучали призывы привлечь политика к ответственности.

4 ноября Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата парламента Омурбека Бабанова и других лиц по статьям «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя», «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды»).

Омурбек Бабанов сейчас находится за рубежом. В какой стране находится Бабанов, не сообщается.