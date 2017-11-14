Симоньян: RT зарегистрировался в качестве иностранного агента в США

Финансируемый российскими властями телеканал RT (также известный как Russia Today) зарегистрировался в США в качестве иностранного агента, утверждает главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Ранее она заявляла, что регистрации RT в качестве иностранного агента потребовало министерство юстиции США. В самом ведомстве эту информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что Госдума России разрабатывает закон о СМИ-иностранных агентах в ответ на ситуацию с RT. Под действие так называемых «ответных мер» могут попасть несколько зарубежных изданий, в том числе Радио Свобода, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, CNN и «Голос Америки». Текст соответствующих поправок, как ожидается, появится во вторник, в среду законопроект может быть вынесен на пленарное заседание Госдумы.

В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об иностранных агентах в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации. Как заявил президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Томас Кент, «телеканал RT распространяет свои программы в США через кабельное телевидение, тогда как Радио Свобода таких возможностей в России не имеет». Он отметил, что «журналистов Свободы» преследовали и избивали в России, их аккредитации аннулировались – в то время как ничего подобного в отношении представляющих в США российский телеканал журналистов не происходило.