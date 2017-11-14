Журналист Дмитрий Муратов покинет пост главного редактора «Новой газеты», который он занимал с 1995 года. «Я возглавляю издание уже 22 года. 22 года – это перебор», – заявил Муратов в комментарии для РБК.

Выборы нового главного редактора «Новой газеты» запланированы на 17 ноября. В них будут участвовать шеф-редактор издания Алексей Полухин, генеральный директор газеты Сергей Кожеуров и редактор отдела «Политика и экономика» Кирилл Мартынов. Сам Муратов возглавит редакционный совет «Новой газеты», состав которого также определится 17 ноября.

«Новая газета» была основана покинувшими «Комсомольскую правду» журналистами Дмитрием Муратовым, Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым и Дмитрием Сабовым. Первый номер издания вышел в апреле 1993 года. В настоящее время тираж «Новой газеты» – почти 190 тысяч экземпляров.