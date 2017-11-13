Таджикистан пригласит зарубежных консультантов для оздоровления банковской сферы

Национальный банк Таджикистана попросил помощи международных финансовых институтов в реформе банковской сферы и привлечении зарубежных консультантов.

Об этом было заявлено на прошлой неделе на встрече председателя Нацбанка Джамолиддина Нуралиева с представителями международных финансовых институтов – Всемирного банка, Международного валютного фонда, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и т.д.

Мавджуда Хасанова, пресс-секретарь Нацбанка, сказала, что за последние два года отечественные банки столкнулись с кризисом, и Нацбанк намерен привлечь иностранных консультантов для решения проблем в этой сфере.

Банковский кризис в Таджикистане начался в прошлом году, когда сразу четыре кредитных учреждения не смогли погасить задолженности перед вкладчиками и партнерами. В Нацбанке тогда заявили, что кризис в банках возник из-за неправильного менеджмента и непогашенных кредитов, что в итоге и привело к дефициту наличных денег.

В итоге два банка были объявлены банкротами, а два других смогли продолжить свою деятельность при государственной поддержке: первый получил 2 млрд 250 млн сомони, второй – 1 млрд 70 млн сомони. Однако и сейчас ситуация в этих двух кредитных учреждениях практически не изменилась.