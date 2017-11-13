Израиль не считает себя связанным соглашением между США и Россией

В воскресенье Израиль сообщил, что будет продолжать наносить удары вдоль своей границы с Сирией, чтобы предотвратить вторжение проиранских сил, даже если Соединенные Штаты и Россия попытаются установить прекращение огня в этом районе. Израиль добивается от США и России лишения Ирана, ливанской «Хезболлы» и других шиитских подразделений постоянных баз в Сирии и требует удерживать их как можно дальше от Голанских высот.

В выступлении на еженедельном заседании израильского правительства в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху не упомянул напрямую о новом российско-американском соглашении по Сирии. Однако министр регионального сотрудничества Цахи Ханегби заявил, что оно «не отвечает однозначному требованию Израиля о том, чтобы не произошло ничего такого, что приведет силы «Хезболлы» или Ирана к израильско-сирийской границе на севере».

Это был прямой намек на удары Израиля в Сирии, проводимые против «Хезболлы» или по иранским складам оружия или в ответ на нападения на израильских военных со стороны сирийских Голан. Ранее израильские военные заявили, что в субботу сбили шпионский беспилотник, когда он совершал облет Голанских высот. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обвинил сирийское правительство в запуске беспилотника. Либерман заявил, что Израиль не допустит создания шиитской осью передовой базы в Сирии.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в субботу подтвердили совместные усилия по стабилизации Сирии, в том числе и расширение перемирия от 7 июля в юго-западном треугольнике, граничащем с Израилем и Иорданией. Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что Россия согласилась «работать с сирийским режимом, чтобы удалить поддерживаемые Ираном силы на определенное расстояние» от границы Голанских высот с Израилем, который захватил этот участок в ходе войны на Ближнем Востоке 1967 года.