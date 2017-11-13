Экс-премьер Ливана Харири заявил, что Бейруту грозят санкции

Саад Харири, в начале этого месяца объявивший о том, что покидает пост премьер-министра Ливана, заявил, что в связи с деятельностью в стране проиранского движения «Хезболла» Ливану грозят санкции со стороны государств Персидского залива. Об этом он сказал в воскресенье, 12 ноября, в телевизионном интервью из Саудовской Аравии. Заявление Харири сделал спустя неделю после того, как объявил, что покидает свой пост из-за опасений за свою безопасность при дальнейшем пребывании в Ливане. Он сказал, что его отставка призвана «вызвать положительный шок» в стране и служить предупреждением о «вмешательстве» Ирана. По его словам, вмешательство Тегерана разрушает отношения Бейрута с другими арабскими странами.

«Мы знаем, что есть американские санкции [в отношении “Хезболлы”], но прибавляем ли мы к ним арабские санкции?» – задался вопросом Харири. «Какова наша выгода [в этом], как граждан Ливана, пока мы наблюдаем сегодня за вмешательством Ирана и “Хезболлы” в Йемен и в Бахрейн». «Куда мы экспортируем наши товары – разве не в арабские страны? Где работают наши сыновья?..» – сказал он. «Мы должны работать, чтобы сохранить эту выгоду, и эта выгода под угрозой, по этой причиной я сделал то, что сделал», – добавил он.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран ранее разорвала дипломатические и деловые отношения с Катаром, небольшим государством в Персидском заливе, заявив о том, что правительство этой страны поддерживает тесные отношения с Ираном и оказывает поддержку в финансировании терроризма в регионе.