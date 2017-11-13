Россия назначит на Филиппинах военного атташе

Россия планирует назначить военного атташе в Маниле. Об этом сообщает Manila Times со ссылкой на аппарат президента Филиппин Родриго Дутерте. По данным издания, министр обороны России Сергей Шойгу вновь планирует посетить Филиппины, а президент России Владимир Путин пригласил филиппинских военных пройти подготовку на российской территории.

Кроме того, Россия и Филиппины могут заключить соглашения в области транспорта и атомной энергетики. Соглашение может быть подписано в ходе визита премьер-министра России Дмитрия Медведева на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле. Представитель филиппинского президента Гарри Рок уточнил, что российские компании заинтересованы в инвестировании в транспортные проекты, включая строительство метро. Названия компаний не уточняются.

Москва и Манила имеют опыт сотрудничества в военной сфере. В октябре Россия передала Филиппинам стрелковое оружие, боеприпасы и армейские грузовики. Ранее о том, что Россия направит вооружение для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» заявил президент Филиппин.