В Ташкенте из-за отравления шашлыком скончались друг за другом три девочки из одной семьи

8 ноября вечером и 9 ноября утром скоропостижно скончались друг за другом три сестры – 7-летняя Муниса, 6-летняя Мухлиса и 4-летняя Мохира – проживавшие в махалле «Бешкурган» в Алмазарском районе города Ташкента. Сообщается, что накануне девочки съели молотый шашлык, после чего почувствовали сильную боль в животе. Отец девочек принес им из аптеки лекарство, облегчающее боль. Однако это не помогло, девочек спасти не удалось. Правоохранительные органы опечатали кафе-шашлычную и аптеку, в которой покупалось лекарство. Ташкентская городская прокуратура возбудила уголовное дело, ведется следствие.

Как рассказал «Озодлику» один из соседей умерших от отравления девочек, в день трагедии отец семейства принес домой молотый шашлык, после употребления которого дети почувствовали сильную боль в животе. После мужчина купил в аптеке лекарство, надеясь, что оно поможет снять боль в животе его дочерей, рассказывает собеседник.



– Отец девочек сказал, что этот шашлык ели все члены семьи. Но на боли в животе пожаловались только его дочери, у них началась рвота. Он пошел в аптеку, чтобы купить лекарство от боли в животе. Ночью состояние девочек ухудшилось. Родители вызвали «скорую помощь». По их словам, одна из девочек скончалась в машине «скорой помощи» по дороге в больницу. Это было настолько ужасно, что все мы находимся в шоковом состоянии. Мать девочек упала в обморок, – говорит один из соседей умерших от отравления сестер.

По его словам, в этом году старшая из сестер Муниса пошла в первый класс, две младшие посещали детский сад.

Он говорит, что девочки жили в средней семье. Их отец занимался частным извозом, чтобы прокормить семью.

Сотрудник РОВД Алмазарского района подтвердил случившееся:

– Самая младшая из сестер скончалась 8 ноября, в 11 часов ночи, в детской больнице Алмазарского района. Состояние двух старших сестер было тяжелым, поэтому их отправили в инфекционную больницу в Учтепинском районе. Однако утром 9 ноября две девочки умерли. По нашим данным, им была проведена экспертиза в день отравления. От чего произошло отравление – от шашлыка или лекарства – пока это нам неизвестно. Лекарство, которое дали детям, также отправлено на экспертизу. Сейчас этим делом занимается прокуратура города Ташкента, – сообщил репортеру «Озодлика» сотрудник РОВД Алмазарского района города Ташкента.

Он добавил, что кафе-шашлычная и аптека опечатаны, ведется расследование.

Редакция «Озодлика» продолжит следить за ходом развития этого трагического случая.