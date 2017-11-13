«Целый день стоим в очереди за газовыми баллонами, а вечером возвращаемся домой с пустыми руками»

Резюме

В проекте «Ваш Телеграм» представлены сообщения, фото- и видеоматериалы, отправленные Вами. Наши номера в Telegram’е и WhatsApp’е: +420 724 971 539; +420 724 740 755. Наша электронная почта: ozodlikmail@gmail.com Радио Озодлик, которое на протяжении 60 лет осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах объективной журналистики, гарантирует Вам полную анонимность в случае Вашего желания.

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Важная заметка: Редакция Радио Озодлик не несет ответственность за за информацию, представленную в проекте «Ваш Телеграм»! Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!

«Я пишу в вашу редакцию из села «Водий» в Папском районе Наманганской области. Жители нашего села целыми днями стоят в очередях, чтобы получить газовые баллоны. Сейчас время 18:00. Мы с самого утра простояли в очереди, а вечером нам заявили, что баллоны закончились. Председатель нашей махалли абсолютно безразличен к проблеме людей».

Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!