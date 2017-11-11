Пять стран Центральной Азии подписали программу сотрудничества

Министры иностранных дел пяти стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – подписали Программу сотрудничества на 2018-2019 годы.

Документ был подписан в узбекском городе Самарканде 10 ноября на конференции министров иностранных дел «ЕС – Центральная Азия» в Самарканде. В документе излагаются совместные усилия по укреплению безопасности, торгово-экономическому сотрудничеству, развитию инвестиций, транспорта, энергетики, туризма и культурных связей в регионе.

Министры договорились взаимодействовать по актуальным вопросам международной повестки дня, а также сотрудничать в рамках международных и региональных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, Содружество Независимых Государств, Организация исламского сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).