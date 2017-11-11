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СМИ: Джаред Кушнер призвал уволить 20 процентов сотрудников CNN

Старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, приходящийся зятем Трампу, призывал руководство корпорации Time Warner уволить часть сотрудников телеканала CNN (входит в состав Time Warner) за освещение президентских выборов в 2016 году. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, Кушнер встретился с одним из руководителей Time Warner Гарри Гинсбергом и якобы предложил ему уволить 20 процентов сотрудников CNN за неверный анализ выборов президента и их итог.

Представитель Белого дома заявил Wall Street Journal, Кушнер не думал, что его слова будут взяты на вооружение руководством Time Warner. По словам представителя, таким образом советник президента пытался разобраться в ситуации вокруг CNN и выразил свою точку зрения. При этом в Time Warner слова Кушнера вызвали обеспокоенность.

В ходе предвыборной кампании и после избрания Трампа президентом США журналисты CNN неоднократно сообщали о возможных связях главы Белого дома с Кремлем. Трамп в свою очередь обвинил телеканал в распространении лживых новостей.

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