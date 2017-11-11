Российского бизнесмена Тельмана Исмаилова обвиняют в организации убийств

Российский бизнесмен Тельман Исмаилов заочно арестован по обвинению в организации двух убийств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката предпринимателя Марину Русакову. Она уточнила, что речь идет об убийстве владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино моторс» Юрия Брилева в мае 2016 года. По этому делу арестован брат Исмаилова Рафик.

Еще один обвиняемый, Мехман Керимов, по словам адвоката, оговорил Тельмана Исмаилова. Марина Русакова настаивает на невиновности своего подзащитного. Судебное заседание по апелляции на арест назначено на 15 ноября.

В сентябре у Исмаилова прошли обыски. Агентство «Интерфакс» сообщало, что они связаны именно с убийством Брилева и Савкина.

Основатель группы АСТ Тельман Исмаилов известен как бывший владелец Черкизовского рынка, закрытого в 2009 году. В 2015 году бизнесмен был признан банкротом, а в марте этого года сообщалось о подготовке процедуры распродажи его активов.