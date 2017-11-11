Казахстан запретил ввоз пищевой продукции производителей из Кыргызстана

Казахстан запретил ввоз и реализацию пищевой продукции нескольких компаний из Кыргызстана «вследствие нарушений требований технических регламентов», заявил 10 ноября глава комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана, главный санитарный врач Жандарбек Бекшин. На брифинге в Астане в пятницу Бекшин сказал, что под запрет попали некоторые виды продукции молочной компании «Ак-Сут», кондитерского дома «Куликовский» и компании «Эмиле», передают информационные агентства. Бекшин добавил, что ранее Казахстан запрещал ввоз продукции компании «ТМ Риха», молока «Вимм-Биль-Дамм» из Кыргызстана из-за выявленных нарушений.

«Системные нарушения идут со стороны такого производителя как «Ак-Сут» – мы им запретили ввоз на сегодня молочной продукции. Также кондитерскому дому «Куликовский» запрещена целая линейка, потому что она не соответствует показателям. Далее мы запретили ввоз продукции голландского сыра предпринимателю Эмиле. И в связи с этим на сегодня мы направили в таможенные органы информацию о поступлении контрафактной продукции на территорию республики. На сегодня по многим показателям эта продукция не соответствует требованиям технических регламентов», – цитирует Бекшина казахстанский сайт Informburo.

Другие местные информационные агентства передают, что Жандарбек Бекшин заявил об отмечаемой тенденции ухудшения качества продукции из Кыргызстана. По словам Бекшина, в прошлом году не соответствовало требованиям 4 процента ввозимой из Кыргызстана продукции, то в этом году – около 10 процентов. «В два с половиной раза ухудшилось качество и безопасность кыргызской продукции», – говорит Бекшин.

Жандарбек Бекшин отметил, что кыргызская сторона не всегда декларирует свой товар, завозят в Казахстан продукцию контрабандным путём. В связи со сложившейся ситуацией комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана направил информацию о поступлении контрафактной продукции на территорию республики в таможенные органы.

По данным министерства сельского хозяйства Казахстана, с 21 по 28 октября Казахстан не пропустил более 100 тонн продукции из Кыргызстана, сославшись на выявленные нарушения. С 10 октября Казахстан усилил контроль на границе с Кыргызстаном, что привело к заторам на пунктах пропуска. Усиление погранконтроля Астана объясняет борьбой с контрабандой из Кыргызстана. Бишкек, в свою очередь, считает, что казахстанская сторона создает «искусственные барьеры».

10 ноября обращение Бишкека в связи с ситуацией на границе рассмотрели на заседании ВТО в Женеве. В правительстве Кыргызстана сообщили, что делегация из Бишкека «указала на нарушение Казахстаном основополагающих принципов ВТО, в частности, режима наибольшего благоприятствования, положения об обеспечении транспарентности, а также принципов свободы транзита и недискриминации». Казахстанская сторона отвергает обвинения в создании «искусственных барьеров на границе» и заявляет, что борется с контрабандой.