Подлежащие депортации узбекские мигранты не могут покинуть Россию без разрешения ФСБ

Мигранты из Узбекистана, содержащиеся в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) по Самарской области, сообщили «Озодлику» о том, что не могут уехать обратно на родину без разрешения Федеральной службы безопасности России. Они говорят, что мигранты, прошедшие проверку российских спецслужб, уезжают домой за свой счет. Руководство ЦВСИГ заявило «Озодлику», что содержащиеся в Центре узбекистанцы находятся под контролем российских спецслужб. По сообщениям правозащитников, в последнее время узбекские спецслужбы активизировали свою деятельность на территории РФ.

22-летний Дурбек, который второй месяц содержится в одном из Центров временного содержания иностранных граждан в Самарской области, рассказывает репортеру «Озодлика» о том, что российские спецслужбы не разрешают ему уехать в Узбекистан.

– 10 октября меня вместе с другом задержали сотрудники ФСБ, увезли в отделение. Потом нас судили за нарушение миграционного законодательства России. Нас попросили подписать какие-то документы, после чего мы должны были в течение десяти дней покинуть страну. Мы подписали все бумаги, на руки нам надели наручники и увезли в город Тольятти. Мясяц назад они отменили купленные нами билеты и заявили, что ФСБ не разрешает нам покинуть Россию. Они даже не объясняют, в чем наша вина. Мы с другом не совершали никаких тяжких преступлений, – говорит Дурбек.

По его словам, сотрудники спецслужб задержали его и его друга на одной из улиц Самары, когда парни занимались продажей мелких товаров. Затем силовики обманным путем заставили парней подписать неизвестные документы.

– Если мы являемся опасными преступниками, то почему нас не отправили в тюрьму, а содержат в Центре для мигрантов, – вопрошает Дурбек.

Как рассказал Дурбек репортеру «Озодлика», узбекистанцы, содержащиеся в Центре временного содержания иностранных граждан, отправляются на родину за свой счет или за счет денег, отправленных их родственниками.

Дурбек рассказал, что несколько дней назад из ЦВСИГ были выпущены тридцать пять граждан Узбекистана, которых впоследствии отправили на российско-казахстанскую границу. Однако ​руководство Центра не разрешило Дурбеку и еще нескольким узбекистанцам уехать на родину.

– Три дня назад 35 человек из нашего центра уехали из Самары в Уральск. Начальство сказало им: «Если не уедите сейчас, то придется уехать только после нового года. Из госбюджета еще не выделили деньги на вашу отправку в Узбекистан». Поэтому наши граждане были вынуждены занять деньги друг у друга и уехать домой на автобусе. Сейчас в Центр доставили другую группу узбекистанцев. Здесь их около двадцати человек. За последний месяц только один 70-летний узбекистанец был отправлен домой на самолете за счет государства, – сказал нашему радио Дурбек.

По его словам, тридцать пять граждан Узбекистана, отправленные недавно из самарского Центра временного содержания иностранных граждан на родину, были задержаны летом.

– Многие из них уехали на российско-казахстанскую границу в легкой одежде и без денег, поэтому мне неизвестна их дальнейшая судьба, – сказал собеседник.

Не представившийся дежурный офицер самарского Центра временного содержания иностранных граждан в телефонном разговоре с репортером нашего радио заявил о сокращении денег, выделенных из госбюджета для депортации иностранцев по решению суда.

– Дурбек был отправлен в наш Центр по решению суда, но ФСБ имеет к нему какие-то претензии. Что это за претензии – мне неизвестно! Мы удерживаем его здесь не по собственной воле, потому что у нас нет на это полномочий. Мы можем отправить его домой только после разрешения спецслужб. Наше руководство встречается с задержанными мигрантами каждый день, по возможности мы отвечаем на все интересущие их вопросы. Дело каждого из них изучается по отдельности. Если не имеется никаких препятствий, то мы отправляем их домой на автобусе или самолете. Мигранты, желающие уехать быстрее, имеют право уехать за собственный счет. В большинстве случаев у приставов не бывает денег на отправку мигрантов на родину, – сообщил «Озодлику» не представившийся дежурный офицер самарского ЦВСИГ.

Стоит отметить, что в последнее время в редакцию «Озодлика» начали все чаще поступать сообщения об усилении контроля российских спецслужб над мигрантами из стран Центральной Азии, в частности, из Узбекистана.

Руководитель базирующейся в Москве правозащитной организации «Ёрдам» («Помощь») Бахром Хамраев сообщил нашему радио о том, что узбеки в России «взяты под тотальный контроль» со стороны российских спецслужб.

– Усилено внимание российских спецслужб к узбекам, особенно к узбекам из Кыргызстана. К примеру, несмотря на решение Верховного суда России о невыдаче в Узбекистан Сарвара и Бахтияра Джалоловых, сегодня простой мировой судья вынес решение об их депортации на родину. Простых ребят из Кашкадарьинской области, которые работали на стройке в Санкт-Петербурге, сотрудники ФСБ вместе с коллегами из Узбекистана задержали и увезли в неизвестном направлении. На прошлой неделе узбекские спецслужбы пытались выкрасть из России узбекистанца Хавасбека Алижанова. Недавно нам стало известно о том, что в Москве сотрудники Службы нацбезопасности Узбекистана похитили одинадцать узбекистанцев. В России составлен некий «черный список». Сотрудники ФСБ при помощи своих узбекских коллег, нарушая законы, хотят загнать людей в определенные рамки. Сейчас узбекские спецслужбы довольно свободно передвигаются по территории России, допрашивают узбекистанцев и увозят домой любого, который попал в их поле зрение. Борьба против «исламского терроризма» и против самой религии ислам объединяют эти два силовых ведомства, – сказал правозащитник Бахром Хамраев.

Напомним, что недавно министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о том, что по итогам проведения операции «Нелегал – 2017» из страны было выдворено около двадцать тысяч нелегальных мигрантов. Еще около 4 тысяч человек, чье пребывание на территории России нежелательно, были остановлены сразу на границе при попытке въехать в страну.

Кроме того, по словам Колокольцев, в период с апреля по май 2017 года сотрудникам МВД удалось выявить и ликвидировать десять ячеек террористических организаций. По его словам, раскрыть последователей экстремистских объединений удалось благодаря проверкам на различных заводах, торговых центрах и других объектах.

Стоит отметить, что «Озодлик» не раз сообщал о том, что задержанные в России сотрудниками миграционных служб граждане Узбекистана месяцами содержатся в Центрах временного содержания иностранных граждан.

Недавно уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова обратилась к правительству с просьбой выделить деньги для Центров временного содержания иностранных граждан. По словам российского омбудсмена, из-за недостаточного количества средств, выделяемых госбюджета, процесс депортации иностранцев на родину затягивается надолго.

В переполненных иностранными гражданами депортационных центрах России периодически проходят акции протеста, происходят случаи побегов из изоляторов и даже суицидов.