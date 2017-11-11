В Бишкеке при обсуждении поправок в Водный кодекс произошла перепалка среди участников (видео)

В Бишкеке на круглом столе по обсуждению поправок в Водный кодекс, легализующих перемещение ледников Давыдова и Лысый на руднике Кумтор, произошла словесная перепалка между вице-премьер-министром Дуйшенбеком Зилалиевым и гражданскими активистами.

Во время дискуссии Зилалиев предложил противникам поправок вместе посетить месторождение Кумтор, чтобы на месте оценить состояние ледников. Однако активист Аманбол Бабакулов заявил, что если правительство не собирается отменять поправки, смысла ехать на рудник нет. К нему присоединились другие участники круглого стола, после чего Зилалиев выключил микрофон и потребовал от них не повышать голос.

Комментируя инцидент журналистам, вице-премьер сказал, что ему не дали высказаться. «К сожалению, круглый стол закончился небольшим скандалом. Нам не дали до конца высказаться. Прервали интересное выступление, кажется, гляциолога. Он сказал, что естественное убывание ледников гораздо больше», – сказал Зилалиев. И добавил, что на сегодня ледники Давыдова и Лысый на руднике Кумтор «уже утеряны, осталось всего 20-30% ледовой массы».

Поправки в Водный кодекс одобрены профильным комитетом Жогорку Кенеша 31 октября. Фактически, они легализуют перемещение ледников Давыдова и Лысый на золоторудном месторождении Кумтор. Инициатор законопроекта – правительство – объясняет свою инициативу экономическими соображениями, отмечая, что ледники и так почти растаяли. Эксперты считают, что документ узаконит их уничтожение.

Споры о необходимости разрешить Centerra Gold Inc. переносить ледники для добычи золота ведутся с 2014 года. В 2015 году законопроект был одобрен в двух чтениях, но под давлением общества и противодействием отдельных депутатов, был отозван.