Следователи допросили старшего советника Трампа

Старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер дал показания по делу о российском вмешательстве в президентские выборы, которое расследует специальный прокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Миллер – наиболее высокопоставленный представитель действующей администрации, с которым беседовали следователи по этому делу.

По данным источников CNN, речь шла прежде всего об обстоятельствах увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который ранее был ответственным за расследование «российского следа». Политические оппоненты Трампа утверждают, что увольнение Коми является попыткой воспрепятствовать правосудию.

Кроме того, следователей интересовали обстоятельства встречи сотрудников предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года, на которой Джордж Пападопулос рассказывал о своих контактах с представителями России. Пападопулос недавно был обвинен в том, что вводил в заблуждение сотрудников ФБР. Он признался, что пытался стать посредником между высокопоставленными российскими представителями и командой Трампа. Однако неясно, привели ли эти попытки к какому-либо практическому результату.

По делу о российском вмешательстве в выборы и возможном взаимодействии членов команды Трампа с российскими представителями обвинения также предъявлены бывшему начальнику штаба Трампа Полу Манафорту. Его, однако, обвиняют в преступлениях, прямо не связанных с предвыборной кампанией.