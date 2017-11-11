Лавров: Трамп хотел встречи с Путиным во Вьетнаме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался прямо ответить на вопрос, состоится ли встреча президентов России и США в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который проходит во Вьетнаме.

В эфире телеканала «Россия-24» Лавров посоветовал «обращаться к американцам» по поводу возможной встречи. «Мы слышали желание президента США Трампа встретиться с президентом России Путиным, высказанное самим Трампом. Что говорят остальные его чинуши, я не знаю, спрашивайте у них», – сказал Лавров.

И Трамп, и Путин уже находятся в Дананге, где проходит саммит. При этом, как утверждают российские журналисты, Трамп, который ранее выступил с речью, не пришел на мероприятие с участием российского лидера.

Дональд Трамп за несколько дней до саммита действительно говорил о возможной встрече с Путиным во Вьетнаме. Однако его пресс-секретарь Сара Сандерс уточнила, что согласовать такую встречу не позволил график. Сандерс не исключила, что Трамп с Путиным смогут пообщаться, поскольку будут находиться «в одном месте в одно время». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее выражал уверенность, что оба лидера смогут поговорить в кулуарах саммита «в той или иной форме».