Дума может ввести ограничения для иностранных СМИ через неделю

Госдума России может 15 ноября рассмотреть в первом чтении законопроект, ограничивающий работу иностранных СМИ в России, заявил в пятницу председатель Думы Вячеслав Володин. Он добавил, что все возможные поправки к предложению планируется подготовить на Совете Думы 14-го числа. В окончательном чтении документ может быть принят до конца следующей недели.

По словам Володина, ограничения будут введены «по аналогии с США». Он уточнил, что на зарубежные средства массовой информации планируется распространить действующий в России закон о так называемых «иностранных агентах». В настоящее время он ограничивает деятельность некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа.

Вячеслав Володин утверждает, что на физических лиц расширенный закон распространяться не будет.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что по новому закону зарубежные СМИ при размещении своих материалов в социальных сетях должны будут делать пометку о том, что они являются «иностранными агентами». Так он прокомментировал в эфире «Дождя» заявление главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова. Тот сказал, что российские «ответные меры» распространятся на социальные сети, но не уточнил, как именно.

Решение депутатов Госдумы о первом чтении законопроекта 15 ноября, последовало после того, как финансируемый Москвой телеканал RT заявил, что выполнит то, что называет требованием американских властей о регистрации своего подразделение в США как «иностранного агента», но обратится по этому вопросу в суд.