Сообщают о скоплении машин на кыргызско-казахстанской границе

В Кыргызстане у пунктов пропуска на границе с Казахстаном 10 ноября скопилось более 280 машин, сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода) со ссылкой на государственную пограничную службу Кыргызстана. По данным службы, самая большая очередь образовалась перед КПП «Ак-Тилек» в Чуйской области, где скопилось около 160 большегрузных машин. На пункте пропуска «Чон-Капка» в Таласской области, как сообщается, стоят более 130 автомобилей.

На КПП «Ак-Жол» на окраине Бишкека живых очередей, по данным службы, не наблюдается. Сообщается, что граждан казахстанские пограничники пропускают «оперативно». Однако проезда ожидают несколько десятков микроавтобусов и легковых машин. Служба сообщает также, что заторов на КПП «Чалдыбар» нет.

В начале недели пограничная служба Кыргызстана сообщила о резком сокращении очередей на пунктах пропуска. К 8 ноября на КПП «Ак-Тилек» оставалось около 40 фур. Пограничная служба Кыргызстана объяснила это тем, что пограничники Казахстана пропустили пустые фуры без проверки.

Месяц назад, 10 октября, Казахстан усилил пограничный контроль, что привело к километровым заторам на пунктах пропуска на кыргызстанской стороне. В ходе переговоров в Астане стороны договорились облегчить проезд пассажирского транспорта и лиц с багажом с 19 октября. Усиление пограничного контроля Астана объяснила «борьбой с контрабандой». Бишкек, в свою очередь, считает, что казахстанская сторона создает «искусственные барьеры».

9 ноября в городе Самарканд (Узбекистан) министры иностранных дел Казахстана и Кыргызстана, передает официальная пресса в пятницу, обсудили двустороннее сотрудничество, проблемные вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выразили «обоюдную заинтересованность в укреплении двусторонних отношений и необходимости скорейшего решения накопившихся торгово-экономических вопросов».