Трамп в Дананге заявил, что США не потерпят «торговых нарушений»

Президент США Дональд Трамп сказал участникам Азиатско-Тихоокеанского торгового саммита, что Соединенные Штаты более не будут мириться с «хроническими нарушениями в торговле» и будут настаивать на ведении добросовестной и равноправной торговой политики.

«Мы не дадим никому пользоваться добротой Соединенных Штатов. Для меня Америка всегда будет на первом месте», – сказал Трамп, выступая сегодня на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском городе Дананг.

У Соединенных Штатов имеется дисбаланс в торговле с Китаем и Японией. Эти две страны Трамп посетил в ходе своего 11-дневного азиатского турне. Изменение ситуации в торговле между странами Азии и Соединенными Штатами занимает центральную позицию в политике Трампа «Сперва – Америка», которая, по его словам, призвана защищать права американских рабочих.

Трамп в прошлом обвинял Китай в присвоении рабочих мест в США, однако позднее отошел от подобной риторики.

На саммите АТЭС участвует 21 страна Тихоокеанского региона, на которые приходится 60 процентов от глобального ВВП.

Трамп в ходе своего турне по странам Азии предпринял попытку заручиться поддержкой в вопросе ограничения ядерных амбиций Северной Кореи. Сегодня в Дананге он сказал, что будущее региона не должно быть заложником для «чокнутых фантазий» Ким Чен Ына, лидера Северной Кореи.