Сменился хоким Самаркандской области

Президент Узбекистана назначил Туробжона Джураева на должность хокима Самаркандской области. Соответствующий указ глава государства подписал накануне.

Ранее Джураев возглавлял администрацию одного из районов Ташкентской области, работал заместителем министра финансов, министром народного образования, был хокимом Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей.

Бывший глава области Химмат Окбутаев был снят после жесткой критики Мирзияева, обвинившего хокима и ряд руководящих чиновников в бездействии, в результате чего накопилось множество серьезных проблем, сообщает Sputnik Узбекистан.

«Хоким области в своей работе не учитывает мнение общественности и руководителей, ставит перед исполнителями не глубоко продуманные задачи и поручения, не проявляет решительности и инициативности, способности уверенно брать на себя ответственность, что не позволяет сегодня решать стоящие перед областью очень серьезные и актуальные задачи. Отсутствует непосредственный диалог с народом, нет тесного взаимодействия со средствами массовой информации», – отмечал тогда глава государства.