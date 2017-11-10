Белый дом: встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится

Официальная встреча президентов США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина – на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме 10 ноября не состоится. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, расписания обоих президентов не позволяют согласовать время встречи. Пресс-секретарь Белого дома при этом подчеркнула, что неформальный разговор между Трампом и Путиным не исключен, поскольку оба лидера будут находиться «одновременно в одном и том же месте».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что согласование встречи продолжается. По его словам, ясности пока нет.

Ранее Дональд Трамп говорил о возможной встрече с российским лидером на саммите АТЭС во Вьетнаме. Он сообщил журналистам, что «хотел бы получить помощь Путина» в урегулировании северокорейского кризиса, а также обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.

Первая встреча президентов России и США состоялась в июле на саммите «Группы двадцати» в Германии. Путин и Трамп общались более двух часов. Основными темами переговоров были Сирия, Украина, ситуация вокруг КНДР, вопросы кибербезопасности и борьбы с терроризмом.