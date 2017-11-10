Мирзияев предложил создать Ассоциацию глав регионов стран ЦА

Узбекистан предложил создать Ассоциацию глав регионов стран Центральной Азии. Как сообщает новостной сайт Podrobno.uz, инициативу об этом президент Шавкат Мирзияев выдвинул, выступая на международной конференции: «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания», которая открылась сегодня в Самарканде.

«Сегодня необходимо уделить приоритетное внимание межрегиональному сотрудничеству. В этой связи предлагаю учредить Ассоциацию руководителей, то есть хокимов регионов и бизнес-сообществ государств Центральной Азии. Когда мы ведем прямой диалог с регионами, с их руководителями и бизнес-сообществами, у нас результат, как говориться, на лицо. Когда мы им не то, чтобы помогаем, а не мешаем – результатов больше», – сказал он.

По его мнению, этот механизмы позволит напрямую задействовать индустриальный, инвестиционный и интеллектуальный потенциал регионов наших стран, обеспечив устойчивое развитие всей Центральной Азии.

Кроме того, Мирзияев отметил, что с начала года товарооборот Узбекистана со странами региона вырос в среднем более чем на 20%, а с отдельными государствами почти на 70%. При этом по оценкам экспертов ООН, эффективная кооперация стран Центральной Азии могла был за 10 лет повысить региональный ВВП как минимум в 2 раза.

Напомним, что в конференции принимают участие министры иностранных дел государств региона, руководители таких авторитетных организаций, как ООН, Европейский Союз, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕБРР, представители дипломатического корпуса, известные эксперты, работники средств массовой информации – всего более 500 участников.