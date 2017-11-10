Телеканал RT зарегистрируется в США в качестве иностранного агента

Финансируемый российскими властями телеканал RT (также известный как Russia Today) зарегистрируется в качестве иностранного агента в США. Об этом объявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Ранее она рассказала, что Министерство юстиции страны потребовало подать необходимые документы до 13 ноября. В ведомстве эту информацию не комментируют.

Симоньян назвала требование властей США «дискриминационным» и заявила, что телеканал обратится в суд. По мнению Симоньян, необходимость регистрации в качестве иностранного агента «противоречит принципам демократии и свободы слова». В Госдепартаменте США ранее отметили, что закон об иностранных агентах в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает возможность сообщать новости.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на следующей неделе в стране могут принять «ответные меры» в отношении американских СМИ. Ранее в Совете Федерации обсуждался вопрос об ограничении деятельности на территории России иностранных СМИ, в частности, Радио Свобода и «Голосa Америки».

Как заявил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент, «телеканал RT распространяет свои программы в США через кабельное телевидение, тогда как Радио Свобода таких возможностей в России не имеет». Он отметил, что «журналистов Свободы преследовали и даже избивали в России, их аккредитации аннулировались» – в то время как ничего подобного в отношении представляющих в США российский телеканал журналистов не происходило.