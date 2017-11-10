Французский институт заявил об утечке радиации в России или Казахстане

Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) зафиксировал радиоактивное облако над Европой. По словам экспертов, это может свидетельствовать об аварии с утечкой радиации на ядерном объекте в России или Казахстане в конце сентября. Сейчас здоровью людей ничего не угрожает, однако в момент утечки могла потребоваться эвакуация людей в радиусе нескольких километров, отметили сотрудники института.



Основываясь на метеорологических данных, ученые предполагают, что радиоактивное облако могло появиться к югу от Уральских гор. Российские власти заявили, что им неизвестно об инцидентах на ядерных объектах в России. При этом в середине октября сообщалось, что Роспотребнадзор начал мониторинг уровня радиации в Свердловской и Челябинской областях. В Казахстане заявление французских ученых пока не комментировали.

Речь идет о рутении-106, который в основном используется в медицине. Аварию на ядерном реакторе эксперты исключили. О повышенном уровне изотопа в воздухе ранее заявляли в Германии.