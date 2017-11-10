Застрявших в России таджикских мигрантов бесплатно привезут на родину

Правительство Таджикистана поручило госпредприятию «Железные дороги Таджикистана» бесплатно перевезти всех оставшихся в пункте пропуска «Аксарайский» мигрантов. В начале месяца около двухсот граждан Таджикистана были сняты с трех поездов, следовавших из Москвы в Душанбе и Худжанд.

Как сообщили Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) в посольстве Таджикистана в РФ 9 ноября, сейчас в Аксарайке находятся 130 таджикских мигрантов. Красноярский райсуд Астраханской области вынес решение о выдворении из России более 60 граждан Таджикистан. Им запрещен въезд на территорию страны в течение ближайших трех лет на основании законов «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Другие застрявшие в пункте пропуска «Аксарайский» мигранты ждут решения суда.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области сообщило, что в пункте пропуска «Аксарайский» в начале ноября на пассажирском поезде «Москва-Душанбе» выявили более 90 нарушителей российского миграционного законодательства.

Анвар Латифзода, пресс-секретарь ГУП «Железные дороги Таджикистана», сообщил, что правительство поручило ведомству бесплатно перевезти всех оставшихся в пункте пропуска «Аксарайский» мигрантов. По его словам, ситуация с мигрантами не повлияла на движение поездов по маршрутам «Душанбе-Москва-Душанбе» и «Худжанд-Москва-Худжанд».

«Наше посольство направило ноту в МИД РФ, в которой выразило обеспокоенность происходящим в Астраханской области», – сказал Радио Озоди пресс-секретарь посольства Таджикистана в РФ Сарвар Бахти.

Как стало известно, многие граждане Таджикистана были сняты с поездов из-за того, что у них были с собой свидетельства на возвращение на родину – это временное удостоверение личности гражданина Таджикистана, которое выдается посольством или консульскими учреждениями РТ за границей сроком на 60 дней взамен утерянного документа, и обеспечивает ему право на возвращение в страну. Пограничники не позволили покинуть пределы России и тем гражданам Таджикистана, у которых не было официальной регистрации и патента.