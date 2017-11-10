Парламент Кыргызстана денонсировал соглашение о помощи Казахстана на 100 млн долларов

Парламент принял в трех чтениях законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о предоставлении помощи на 100 млн долларов США.

Соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о развитии экономического сотрудничества в условиях экономической интеграции было подписано 26 декабря 2016 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге и было ратифицировано Казахстаном в июле текущего года.

24 октября МИД Казахстана сообщил, что МИД Кыргызстана официально уведомил казахстанскую сторону о начале внутригосударственных процедур по денонсации межправительственного соглашения.

МИД КР заявил, что Кыргызстан не заинтересован в получении средств от Казахстана.

Отказ от помощи Казахстана последовал после осложнения отношений между странами. С 10 октября Казахстан усилил пограничный контроль, что привело к километровым заторам на пунктах пропуска. Усиление погранконтроля Астана объясняет борьбой с контрабандой из Кыргызстана. Бишкек в свою очередь считает, что казахстанская сторона создает «искусственные барьеры».