Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Президент Туркменистана провел тренировку для глав силовых ведомств (видео)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на открытии 500-дневной конной эстафеты, стартовавшей в день открытия Азиады-2017 на главной арене Олимпийского городка в столице, 5 мая 2016 года.

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел очередную тренировку для глав силовых ведомств, пишет «Хроника Туркменистана».

На этот раз президент показал навыки катания на велосипеде, игры в настольный теннис и упражнения в тренажерном зале.

В августе Бердымухамедов продемонстрировал руководителям силовых ведомств, как нужно обращаться с оружием, метко стрелять и метать кинжалы.

Президент Туркменистана демонстрирует военное мастерство
пожалуйста, подождите
0:02:14
0:00:00 /0:02:14

Back to top
XS
SM
MD
LG