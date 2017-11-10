Президент Туркменистана провел тренировку для глав силовых ведомств (видео)
Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел очередную тренировку для глав силовых ведомств, пишет «Хроника Туркменистана».
На этот раз президент показал навыки катания на велосипеде, игры в настольный теннис и упражнения в тренажерном зале.
В августе Бердымухамедов продемонстрировал руководителям силовых ведомств, как нужно обращаться с оружием, метко стрелять и метать кинжалы.
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