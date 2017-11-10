Суд удовлетворил иск МВД Чечни к правозащитникам и «Новой газете»

Верховный суд в Грозном в четверг утвердил решение по иску чеченской полиции к «Новой газете», правозащитной организации «Гражданское содействие» и жителю села Кенхи Рамазану Джалалдинову, который выступил с критикой властей республики. Об этом сообщает «Кавказ. Реалии» – проект медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Поводом для иска, поданного в августе, послужила запись руководителя «Гражданского содействия» Светланы Ганнушкиной в Facebook'е. Она рассказала о притеснении Джалалдинова, а корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина опубликовала о нем материал. МВД республики сочло эти сообщения ущемлением чести и достоинства и потребовало опубликовать опровержения.

Во время рассмотрения апелляции «Гражданского содействия» у здания суда собрались более ста человек с плакатами, на которых были написаны обвинения в адрес правозащитников и журналистов: «Ганнушкина, почем нынче французский орден почетного легиона», «Милашина – от американских долларов пахнет предательством или жадностью?».

В апреле 2016 года Рамазан Джалалдинов опубликовал видеообращение к Путину, в котором пожаловался на коррупцию в регионе. 30 мая 2016 года перед камерами чеченского телевидения он извинился за это перед Рамзаном Кадыровым. На семью жителя Кенхи напали неизвестные, а дом сожгли. 10 ноября 2016-го Джалалдинов сообщил правозащитникам, что уехал из республики после встречи с высокопоставленным чиновником МВД Чечни.