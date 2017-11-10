Кыргызский активист и его жена попросили политубежище в США

Министерство иностранных дел Кыргызстана подтвердило задержание в США активиста из Кыргызстана Рената Самудинова и его супруги, бывшего корреспондента Общественной телерадиовещательной корпорации (ОТРК) Эльнуры Молдокадыровой. По информации министерства, они подали властям США прошение о предоставлении им политического убежища.

Самудинов и Молдокадырова были задержаны 19 октября, у них отсутствовали разрешительные документы на въезд в Соединенные Штаты. Они помещены в спецприемник, их дело будет рассматривать иммиграционный суд США. МИД Кыргызстана утверждает, что жалоб на условия содержания от пары не поступало, в посольство Кыргызстана в США они также не обращались.

Самудинов возглавлял молодежное крыло Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), членами которой являются действующий и избранный президенты страны. В августе 2017 года Самудинов был исключен из состава партии после того, как отказался поддержать выдвижение единого кандидата на пост президента, бывшего премьера Сооронбая Жээнбекова, который в итоге победил на выборах.

Эльнура Молдокадырова вела передачу на ОТРК. В августе этого года журналистка заявила, что столкнулась с некоторыми препятствиями на работе. Руководство телеканала отвергло ее обвинения как «безосновательные».