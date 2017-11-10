Суд арестовал имущество режиссера Кирилла Серебренникова

Басманный суд Москвы арестовал имущество Кирилла Серебренникова. Как сообщает Интерфакс, под арест попали квартира, машина и денежные средства режиссера.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Режиссер находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения, называя их «абсурдными».

Российские и мировые деятели культуры неоднократно обращались с письмами в поддержку режиссера и требованием освободить его.