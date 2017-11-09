Президент Узбекистана принял Генерального секретаря ОБСЕ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 9 ноября принял прибывшего в страну с визитом Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томаса Гремингера.

Глава государства поздравил видного швейцарского дипломата с назначением на высокий и ответственный пост, подчеркнув заинтересованность Узбекистана в более активном взаимодействии с ОБСЕ, укреплении взаимопонимания по всем вопросам мандата Организации, сообщает UzDaily.uz.

В Узбекистане Генеральный секретарь ОБСЕ примет участие в предстоящей международной конференции в Самарканде.

Томас Гремингер высоко оценил последовательные и конструктивные шаги Узбекистана по пути укрепления отношений с соседними странами, в том числе с Афганистаном. Он выразил уверенность, что итоги беспрецедентного по числу участников и представительству предстоящего Самаркандского форума позволят достичь новой динамики регионального сотрудничества, укрепят взаимопонимание и доверие в этом стратегически важном регионе.

Гремингер выразил поддержку и готовность ОБСЕ и ее офиса в Узбекистане к совместной работе, обмену опытом и экспертному содействию в реализации проводимых в стране реформ и преобразований на долгосрочной основе.

На встрече были рассмотрены и другие вопросы повестки дня ОБСЕ, включая актуальную региональную и международную проблематику.