Таджикистан и Иран намерены укреплять ранее «замороженные» отношения (видео)

Церемония открытия нового здания посольства Ирана в Таджикистане состоялась 8 ноября в Душанбе с участием министров иностранных дел двух стран Мухаммада Джавада Зарифа и Сироджиддина Аслова.

Ранее как передают иранские СМИ, пару часов за закрытыми дверями длилась встреча главы внешнеполитического ведомства Ирана Мухаммада Джавада Зарифа с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили приоритетные вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и промышленности, а также реализацию ранее достигнутых договоренностей.

Министр иностранных дел Ирана в своем кратком выступлении обратился к правительству Таджикистана, подчеркнув, что «здесь наш дом, а укрепление и развитие дружеских отношений только на благо каждой страны и нации, и эта цель – наш приоритет».

В свою очередь, Сироджиддин Аслов заявил, что данное событие имеет очень важное значение с точки зрения укрепления сотрудничества между двумя странами, имеющими много общего в культуре и языке, а также раскритиковал нездоровые явления, которые вбивают клин в таджикско-иранские отношения.

Пресс-секретарь министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистан Джамшед Саъдуллоев сказал, что иранская делегация, которая примет участие в заседании совместной межправкомиссии, прибудет в Душанбе 12 ноября.