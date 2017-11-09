Адвокатов в Казахстане хотят обязать раскрывать следователю свои доказательства защиты

​По окончании следствия​ с​торона защиты в уголовном деле​ должна будет раскрыть доказательства защиты, если разработанный правительством Казахстана законопроект «по вопросам дальнейшей модернизации уголовного процесса» будет принят в нынешнем виде, рассказал сегодня в Астане адвокат Джохар Утебеков.

– Для чего и зачем это делать? У нас и так нет полноценной состязательности уголовного процесса, у нас практически отсутствуют оправдательные приговоры, и мне сомнительным кажется, что модернизация уголовного процесса зависит от того, что адвокаты ​вовремя не раскрывают доказательства и начинают их вытаскивать на свет Божий непосредственно в суде, «мешать судьям», – сказал адвокат Джохар Утебеков на круглом столе по вопросам модернизации уголовного процесса.

Он также отмечает, что в конце этой реформы нельзя будет говорить о полноценной модернизации уголовного производства, потому что «основной проблемой остается​ ​– она кроется не в следствии, не в обвинении​ – суд, его тяжелейший обвинительный уклон​».

В экспертном анализе международного консорциума EUCJ, основанного в 2015 году для реализации проекта Европейского союза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане», отмечается, что «ознакомление со всеми материалами только перед направлением их в суд не будет в полной мере соответствовать принципу состязательности».

«Право стороны защиты иметь равный доступ к материалам дела путем взаимного обмена собранными доказательствами защитой и обвинением имеет больший потенциал для усиления состязательных начал в уголовном процессе Казахстана. Однако необходимо проработать внедрение модели, которая наиболее полно будет отвечать задачам обеспечения эффективности уголовного процесса и соблюдения гарантий прав подозреваемых, обвиняемых», – говорится в анализе EUCJ.

​Законопроектом предполагается ввести процедуру обмена доказательствами сторонами обвинения и защиты, а также наделить адвоката правом непредставления так называемого «золотого доказательства».

Как отметил председатель республиканской коллегии адвокатов Ануар Тугел, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей модернизации уголовного процесса» сейчас находится на рассмотрении в нижней палате парламента, и на процессе его разработки адвокатов к нему не допустили.