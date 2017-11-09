Сирийская армия, по сообщениям, близка к захвату последнего оплота «ИГ»

Сирийские правительственные войска и союзные им силы близки к тому, чтобы захватить последний городской опорный пункт экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ») в Сирии, сообщили в среду, 8 ноября, государственные СМИ и наблюдательная группа. Сирийское государственное новостное агентство SANA сообщает, что битва за Абу-Камаль перешла в свою завершающую стадию.

По сообщению наблюдательной группы Syrian Observatory for Human Rights, армии Сирии и союзным ей силам наряду с проиракскими «Силами народной мобилизации» удалось провести штурм города и установить контроль над его отдельными районами.

Абу-Камаль находится на границе Сирии с Ираком. Войска правительства Сирии и союзные им силы группировки «Хезболла» вошли в город с западного направления, тогда как выступающие на стороне Ирака шиитские ополченцы, занявшие на прошлой неделе приграничный с Ираком город Аль-Каим, вошли в Абу-Камаль с востока.

Потерпев в этом году череду поражений, «ИГ» потеряло большую часть захваченных им территорий, сохранив за собой лишь небольшой участок вдоль реки Евфрат с центром в Абу-Камале. На пике своей власти в 2015 году «ИГ» контролировало треть территории Ирака и Сирии.

Новостное агентство Reuters приводит слова неназванного сирийского командира, который заявил, что союзная Ирану ливанская группировка «Хезболла» в ходе боевых действий пересекла границу в направлении Ирака, тогда как поддерживаемые Ираном иракские ополченцы прошли на территорию Сирии.