Запад требует продолжить следствие о химоружии в Сирии, Россия – против

Западные державы столкнулись с противодействием России накануне заседания Совета Безопасности ООН в вопросе возобновления работы миссии, которой поручено определить, кто организовал применение химического оружия в Сирии. В совместном заявлении 8 ноября министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и Соединенных Штатов заявили, что они «полностью доверяют профессионализму и независимости» Следственного механизма Организации Объединенных Наций и Организации по запрещению химического оружия, и призвали к возобновлению мандата Следственного механизма.

Ранее Россия отвергла вывод следственной группы о том, что сирийское правительство использовало зарин для убийства десяток человек в городе Хан-Шейхун, и призвала к пересмотру процесса расследования. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил 8 ноября, что Москва выступает против резолюции Запада о продлении мандата команды ООН еще на 18 месяцев после истечения срока её полномочий 16 ноября. Россия в прошлом месяце наложила вето на аналогичную резолюцию.

Белый дом поздно вечером 8 ноября призвал Россию «изменить курс» и проголосовать с «ответственными государствами» за сохранение Следственного механизма ООН. В заявлении Белого дома говорится: «Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в пятницу представила доклад, в котором говорится, что в Аль-Латаминах, Сирия, 30 марта 2017 года в качестве отравляющего вещества был использован отравляющий газ зарин. Хотя эти выводы, к сожалению, не удивляют Соединенные Штаты, тем не менее они вызывают беспокойство. Аль-Латамина находится примерно в 10 милях от Хан-Шайхуна, где режим президента Сирии Башара Асада использовал зарин против своих граждан всего пять дней спустя, по-видимому, как часть согласованной кампании. Эти события показывают, насколько важно, чтобы Совет Безопасности ООН возобновил совместный Следственный механизм ООН, который определяет, кто несет ответственность за такого рода атаки, что является средством их сдерживания в будущем. Те страны, которые не поддерживают возобновление деятельности Следственного механизма ООН или пытаются уничтожить его мандат, такие как Россия, защищают режим Асада и террористов, которые продолжают использовать химическое оружие».

«Мы призываем Россию изменить курс в отношении истечения срока полномочий Следственного механизма и считаем, что все ответственные страны должны голосовать за расширение полномочий этого важнейшего органа», – говорится в заявлении. «Это важное решение должно способствовать принципам, побудившим международное сообщество к осуществлению Конвенции по химическому оружию и нашей общей цели – прекратить использование химического оружия, а не продолжать политическую игру», – отмечается в заявлении. «Это нужно миру, а еще больше жертвам этих гнусных атак», – отмечает Белый дом.