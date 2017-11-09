В Андижане учителям поручили навести порядок на кладбище, где похоронен дед губернатора Санкт-Петербурга

8 ноября начался трехдневный визит официальной делегации Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко в Узбекистан. К приезду делегации в Самарканде откроется Центр предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Санкт-Петербург. А в Андижане перед приездом высокопоставленного гостя местные власти решили навести порядок на христианском кладбище.

Генуборка на христианском кладбище

Последние два дня жители города Андижана готовились к приезду официальной делегации Петербурга. В программе визита администрации Санкт-Петербурга запланированы встречи в Ташкенте и Самарканде. Однако нет никакой официальной информации о том, что делегация посетит город Андижан.

По словам сотрудника администрации города Андижана, после мероприятий в Ташкенте и Самарканде несколько членов петербургской делегации во главе с губернатором Георгием Полтавченко должна посетит город Андижан.

По его словам, члены делегации из Санкт-Петербурга должны посетить христианское кладбище, где похоронен дед губернатора Полтавченко. Однако сотрудник андижанской городской администрации в беседе с репортером «Озодлика» добавил, что не может предоставить никакой информации о родственнике Георгия Полтавченко, который похоронен на андижанском кладбище.

На христианском кладбище «Садовая» в Андижане есть могила Петра Сергеевича Полтавченко (1898 - 1975), однако редакция «Озодлика» не располагает официальной информацией о том, что покойный является родственником губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Представители администрации Санкт-Петербурга сообщили нашему радио, что не могут предоставить точного ответа на этот наш вопрос.

Работы по наведению порядка на христианском кладбище перед визитом высокопоставленного гостя, как обычно возложили на плечи местных учителей. Об этом «Озодлику» сообщил собственный источник в Андижане, посетивший недавно христианское кладбище.

– В Андижане осталось очень мало представителей других национальностей. Почти все русские переехали в Россию. Поэтому христианское кладбище находится в заброшенном состоянии. В городе не осталось родственников людей, похороненных на кладбище «Садовая». Но после того, как местным властям стало известно о том, что губернатор Санкт-Петербурга планирует посетить место, где покоится его дед, администрация города отправила учителей на уборку кладбища. По пять учителей с каждой школы на протяжении двух дней убирались на кладбище. Они красят ограды вокруг могил, сажают цветы. Краски учителя купили за свой счет. Сегодня учителя не закончили уборку на кладбище, власти поручили им и завтра продолжить работы по наведению порядка на христианском кладбище, – сообщил 8 ноября по телефону источник «Озодлика» в Андижане.

​Самаркандцев будут отправлять на работу в Петербург

Во время визита в Самарканд официальной делегации администрации Санкт-Петербурга, ее члены ознакомятся с деятельностью Центра предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Санкт-Петербург.

Центр, начавший работу в день приезда Георгия Полтавченко в Ташкент, был создан при участии правительств двух городов: Санкт-Петербурга и Самарканда при активной поддержке федеральных органов власти Узбекистана и России.

По данным администрации Санкт-Петербурга, с помощью данного Центра местные власти планируют сократить поток нелегальной трудовой миграции из Узбекистана.

По информации, полученной в администрации города Самарканда, вначале жители города, желающие поехать на работу в Россию, должны будут пройти собеседование, затем пройти медицинскую комиссию и сдать тест на знание русского языка.

По словам сотрудника городской администрации, в Самарканде петербургская делегация проведет встречу в городской администрации и посетит исторические объекты города.

После официальных мероприятий в Ташкенте в Государственном академическом большом театре имени Алишера Навои для членов петербургской делегации будет показан концерт ансамбля «Квинтет Андрея Кондакова»

​Официальный визит

В составе делегации Санкт-Петербурга во главе с Георгием Полтавченко вошли вице-губернаторы Санкт-Петербурга Анна Митянина и Олег Марков, руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, представители учреждений среднего и высшего образования, медицинских учреждений, члены делового сообщества города.

8 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзияев принял губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Кроме того, запланирована встреча Георгия Полтавченко с хокимом (главой) Ташкента Рахмонбеком Усмановым.

Между властями Санкт-Петербурга и Ташкента будет подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и дорожная карта по реализации этого соглашения на 2017−2021 годы. Кроме того, будут подписаны соглашения о сотрудничестве между вузами и школами Петербурга и Узбекистана. В Ташкенте пройдет заседание бизнес-форума «Санкт-Петербург и Республика Узбекистан – новые горизонты сотрудничества».