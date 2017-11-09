В Ташкенте снесут здания фонда Гульнары Каримовой и Дома кино

На месте снесенных зданий построят деловой квартал Tashkent City.

Чтобы расчистить площадка для строительства делового квартала Tashkent City на проспекте Ислама Каримова снесут несколько многоэтажных построек, сообщает Sputnik Узбекистан.

Под снос попали здания Дома кино, ранее существовавшего Фонда «Форум культуры и искусства Узбекистана», республиканского ОВИР, управления Ташкентского метрополитена.

Все сотрудники «Узбеккино», работавшие в Доме кино, переедут в здание «Узбекфильма», где сейчас идет ремонт.

Здание республиканского Дома кино было построено и открыто по личному содействию бывшего лидера Узбекистана Шарафа Рашидова в 1982 году в дни проведения Ташкентского кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки. В архитектуре здания использованы солнцезащитные и национальные элементы, что проявляется в планировочной и объемно-пространственной структуре. Отделка выполнена из газганского мрамора, гранита, гипсовых элементов. Дом кино располагает тремя кинозалами, один из которых рассчитан на 900 мест, два других – на 230 и 50 кресел соответственно.