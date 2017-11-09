Эмомали Рахмон и Джавад Зариф обсудили «приоритетные вопросы» (видео)

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон принял министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который находится с рабочим визитом в Таджикистане, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе встречи были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Ираном. Были обсуждены приоритетные вопросы, в том числе реализация ранее достигнутых договоренностей, развитие сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и промышленности», – говорится в сообщении пресс-службы.

Эмомали Рахмон и Джавад Зариф подчеркнули важность проведения очередного заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурному сотрудничеству, которое состоится в ближайшие дни в таджикской столице.

Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Таджикистан утром 8 ноября. В поездке главу МИД Ирана сопровождает министр энергетики и по вопросам водных ресурсов страны Реза Ардаканиян.

В среду состоялась и встреча главы МИД Таджикистана Сироджиддина Аслова с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Также состоялась церемония открытия нового здания посольства Ирана в Таджикистане.

Глава МИД Ирана стал первым высокопоставленным иранским чиновником, посещающим Таджикистана за последние несколько лет.