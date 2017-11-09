Минфин США ужесточил санкции против Кубы

Министерство финансов США приняло решение ужесточить санкции против Кубы. Новые ограничения коснутся кубинской армии, разведки и служб безопасности. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Минфин США отмечает, что новые санкции коснутся юридических и физических лиц, которые действуют от лица кубинских спецслужб и военных. Список лиц, на которых распространяются санкции, будет опубликован позднее. Кроме того, американские граждане не смогут проводить финансовые операции с лицами или организациями, попавшими под ограничения.

США и Куба восстановили дипломатические отношения в 2015 году после более чем 50 лет разрыва отношений. Однако в сентябре Вашингтон отозвал 60 процентов сотрудников своего посольства на Кубе из-за угрозы их здоровью вследствие акустических атак. Посольство США также приостановило выдачу американских виз гражданам Кубы.