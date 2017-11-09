«Райское досье»: успешные инвесторы Марина Сечина и Алишер Усманов

Бывшая жена Игоря Сечина Марина Сечина назвала «бредом» сообщения о том, что принадлежащие ей компании инвестировали миллиарды долларов в российские и зарубежные проекты наследника австрийской кофейной империи Юлиуса Майнла.

Ранее «Новая газета», изучив документы бермудской юридической компании Appleby, получивших название «Райское досье», сообщила, что в 2012 году Марина Сечина зарегистрировала на Каймановых островах компанию S Holdings Ltd., единственным бенефициаром которой была она сама. Эта компания создавалась для того, чтобы инвестировать в проекты Юлиуса Майнла. Майнл собирался инвестировать в строительство торговых центров в России и Восточной Европе и ожидал под этот проект от 40 до 80 млн евро инвестиций. Инвестором должна была стать компания Марины Сечиной. Откуда у бывшей жены нынешнего главы «Роснефти» такие деньги, остается загадкой. Марина Сечина начала активно заниматься бизнесом после развода с Сечиным в 2011 году. До этого в декларациях Сечина указывалось, что она получает нулевой доход.

Сам Сечин, судя по всему, после развода женился на Ольге Рожковой, с которой российская общественность познакомилась благодаря расследованию «Новой газеты» о владельцах роскошной яхты St. Princess Olga. После этого суд обязал «Новую газету» напечатать опровержение изложенного в публикации, а Госдума разрешила засекречивать персональные данные лиц, находящихся под государственной охраной.

Алишер Усманов инвестировал в Facebook не только лично, через фонд Юрия Мильнера, но и по долгу службы. Из документов Appleby следует, что в акции Facebook инвестировала офшорная структура «Газпроминвестхолдинга». Эту дочернюю компанию «Газпрома» в тот момент возглавлял Алишер Усманов. «Газпроминвестхолдинг» контролировал и финансировал офшорную фирму Kanton Services, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Эта фирма тоже стала инвестором фонда Юрия Мильнера DST, который, в свою очередь, инвестировал эти средства в Facebook. До того, как Facebook вышел на IPO и его акции сильно подорожали, компания Kanton Services продала свое участие в Facebook фирме Epion Holdings, которую связывают с Алишером Усмановым. Почему офшорная структура подконтрольной государству компании решила избавиться от акций Facebook непосредственно перед их подорожанием, остается загадкой.

В 2017 году Алишер Усманов занял в рейтинге Forbes 5-ю строчку в России и 66-ю в мире с капиталом 15,2 млрд. долларов.

Appleby – одна из крупнейших в мире фирм, предоставляющих услуги по созданию офшоров, корпоративному управлению и финансам. Документы Appleby были переданы около года назад немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Газета поделилась этим архивом с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который объединил более 60 СМИ со всего мира в работе над этими документами. Партнером проекта из России стала «Новая газета».