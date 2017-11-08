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Узбекистан

Почему в Узбекистане участились случаи самосуда?

Почему в Узбекистане участились случаи самосуда?
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Почему в Узбекистане участились случаи самосуда?

В Узбекистане участились случаи самосуда. Исполнители самосуда наказывают в основном проституток, представителей сексуальных меньшинств и воров. Эксперты считают, что число таких случаев растет из-за слабой правовой системы и говорят о необходимости ее реформирования.

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