Почему в Узбекистане участились случаи самосуда?
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В Узбекистане участились случаи самосуда. Исполнители самосуда наказывают в основном проституток, представителей сексуальных меньшинств и воров. Эксперты считают, что число таких случаев растет из-за слабой правовой системы и говорят о необходимости ее реформирования.
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